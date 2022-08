Musson bat Charleroi Expérience, carton plein en dames

Qui aurait misé un euro sur une victoire de Musson face à Charleroi Expérience, solide formation de R2? Pas grand monde sans doute. Et pourtant, la troupe de Bastien Delepine, privée de Lanotte et de Braet, a tout simplement été plus forte que les Carolos. "Pourtant, Charleroi avait résorbé les cinq points d’écart dû à la différence de division en moins de deux minutes, rigole Bastien Delepine. Mais ensuite, nous avons su rectifier le tir défensivement en mettant en place ce que nous avions prévu. Charleroi déforcé? Notre adversaire était venu à huit, avec son meneur titulaire et ses deux pivots. Donc, cela restait une belle armada."