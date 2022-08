Mahieu, un record et l’or national pour ses 37 ans

Justin Mahieu, qui fêtait ses 37 ans ce 12 août, s’est offert un bien beau cadeau d’anniversaire avant l’heure. À Lokeren, une semaine plus tôt, le Vlessartois est devenu champion de Belgique du 10 km sur route en Masters 35. Avec, cerise sur le gâteau, un nouveau record phénoménal: 29’46 contre 30’33 au préalable, soit un gain de 47 secondes! Il n’a fini qu’à 6 secondes de Lahsene Bouchiki, médaillé de bronze au scratch. "Quand j’ai gagné à Verdun(NDLR: le 19 juin en 31’33),j’étais déjà bien en jambes, commente-t-il. Je savais que je pouvais courir plus vite que mon record, en 30’30 voire 30’15. Et samedi, j’avais des p….. de sensations. J’étais entre les 30eet la 40eplace au 1erkm. Au 6e, j’ai fait un gros effort pour revenir sur la tête. Et je n’ai pas faibli. J’ai encore couru le dernier kilomètre en 2’45. À l’inverse des autres années où je me focalisais sur une préparation au marathon, j’ai beaucoup plus travaillé la vitesse."