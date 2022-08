La Bastognarde avait échoué en séries du 100 m brasse quelques jours plus tôt, mais elle s’est parfaitement reprise cette fois. Neuvième temps des séries – mais huitième chrono des qualifiées car trois Italiennes figuraient dans le top 9 et seules deux nageuses par pays peuvent aller en demi –, la sociétaire du club de Marseille peut même rêver d’une finale. Surtout si elle se rapproche un peu plus de son record personnel (30.56, en décembre 2021).

Gageons que cette qualification va la libérer davantage et qu’elle pourra atteindre ainsi l’apothéose. Les demi-finales sont prévues dès ce mardi soir, à 19 h 30; la finale ce mercredi, à 18h.