Arlon, la seule P1 pas (encore) qualifiée en Coupe

Plusieurs écuries ont fait carton plein durant cette phase de poules, avec un autoritaire 12 sur 12: Chaumont, Bastogne, Longlier, Messancy et surtout Gouvy, qui affiche un goal-average ahurissant de +30 après en avoir collé trois à Wellin, douze à Saint-Hubert, huit à Petit-Han et neuf à Melreux. Deux formations de P2 ont également remporté leurs quatre rencontres: Nothomb et Ochamps, qui n’a toutefois rencontré aucune équipe de P1.

Pour rappel, dans toutes les poules, les quatre premiers sont qualifiés (voir les classements ci-contre). Dans la Coupe P1-P2, les quatre meilleurs cinquièmes décrochent aussi leur ticket pour les seizièmes. À savoir Érezée (5/12), Melreux-Hotton (5/12) et Meix-devant-Virton B (4/12, +1 de goal-average. Le quatrième ticket supplémentaire reviendra à Arlon (s’il partage ce soir à Rossignol), à Orgeo (si Arlon gagne et lui prend la quatrième place du groupe) ou à Halthier (si Arlon s’incline).

Dans la Coupe des P3, huit équipes réalisent un 12 sur 12: Halanzy, Nothomb B, Ethe B, Bras, Bertrix, Muno, Givry B et Rendeux.

Le tirage des seizièmes de finale doit être communiqué ce mardi et les rencontres se joueront dès le week-end prochain.