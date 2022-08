Virton se qualifie facilement contre Arquet (9-1)

En inscrivant, via Allach et Mabella, deux buts avant même la fin du premier quart d’heure, l’Excelsior s’est rapidement mis à l’abri de toute mauvaise surprise ce lundi, au 3etour de la Coupe de Belgique. Contre une équipe d’Arquet évoluant quatre divisions plus bas, les hommes de Christian Bracconi ont conjugué beau jeu et efficacité en première période pour mener 5-0 au repos.