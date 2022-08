Quel ascenseur émotionnel pour l'Habaysien Manu Jacob

La première mi-temps a été équilibrée. Le but d’avance pour les Flandriens était flatteur. Habay tenait le choc, se montrait dangereux (via Copette et Molinari) et seul le flanc gauche de la défense à trois était problématique. Loïc Gillet, souvent dépassé, assis entre deux chaises avec un Deom qui ne l’aidait pas vraiment, a permis au petit Yprois Dewilde de trop souvent déborder et de mettre le feu dans la maison des maillots noirs.

Un doublé puis une blessure

Samuel Petit a bien compris là où le bât blessait, faisant descendre Ansion à la place de Gillet après le repos (tandis que Léonard reprenait le poste laissé libre sur le flanc droit). Sans trop de succès, il faut bien l’avouer. Westhoek a poussé beaucoup, Habay a tenu vaille que vaille le choc avec une défense trop souvent aux abois. L’entrée de Manu Jacob a toutefois changé beaucoup de choses. Trois minutes seulement après son entrée, celui-ci a égalisé. Et il ne lui a fallu que six minutes supplémentaires pour offrir un avantage inespéré aux Gaumais.

Malheureusement, il s’est (à nouveau) blessé sur sa deuxième frappe victorieuse et il a dû quitter la pelouse dans la foulée. Comme Samuel Petit avait, à ce moment, effectué tous ses changements, Habay a dû finir en infériorité numérique. Concédant l’égalisation à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Puis un but décisif dans les arrêts de jeu et sur penalty. Cruel! Notamment pour Manu Jacob qui, dépité au bord de la touche, a pu mesurer combien son absence a été préjudiciable pendant les dix dernières minutes.

WESTHOEK: Dannel; Jodts, Timmerman, Gallez, Simoens; Himpe, Prez, Degels (65’, Cremers); Scholaert (87’, Mando), Coppin, Dewilde (87’, Gantois).

HABAY-LA-NEUVE:Reichert; Gillet (46’, Léonard), Vialette, R. Grevisse, Deom (60’, Molnar), Ansion; Toussaint (73’, Hotua), Poncelet (46’, Ajavon), Copette (73’, Jacob); Serwy, Molinari.

Arbitre:H. De Couvreur. Assistance:160.

Cartes jaunes:Hotua, Gantois.

Buts:Coppin (14’, 1-0), Jacob (76’, 1-1), Jacob (82’, 1-2), Cremer (85’, 2-2), Prez (91’, pen. 3-2).

10’, Copette, lancé dans le dos des défenseurs flandriens, loupe son face-à-face avec le gardien. Un peu par maladresse, un peu par la faute du champ de patates de Westhoek.

14’, long coup franc dévié un peu par hasard dans les pieds de Coppin, étrangement seul pour canonner dans le plafond (1-0).

66’,mauvaise passe en retrait de Toussaint, Reichert sauve Habay dans le face-à-face qui suit.

70’, Toussaint, excellent durant 1 h, rate une 2epasse de suite vers l’arrière; Reichert se troue, mais le ballon n’est pas cadré.

76’, centre venant de la gauche, Jacob n’hésite pas et catapulte le cuir dans le but (1-1).

82’, centre de Hotua qui arrive dans les pieds de Jacob. Le tir est moins pur, mais tout aussi efficace (1-2).

85’, sur corner, Ansion émerge, mais le ballon arrive à Cremer qui égalise (2-2)

91’,nouveau centre venant de la gauche. Mando tire dans le filet latéral mais est gêné par Hotua qui le pousse dans le dos. Le penalty est parfaitement converti par Prez (3-2).