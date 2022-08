Le Serésien Elias Spago rejoint Virton

Christian Bracconi l’avait laissé entendre avant même la venue du RWDM: Virton s’apprêtait à officialiser une dernière arrivée pour boucler son mercato estival. C’est fait depuis ce dimanche: Elias Spago arrive en effet en prêt du RFC Seraing. Ce défenseur central gaucher, originaire du Hainaut, qui vient tout juste de fêter ses 21 ans, a pris part à sept matches de D1 A avec Seraing pour un total de 230 minutes. La saison passée, il a notamment disputé l’intégralité de rencontres face à Genk et l’Antwerp. Avant Seraing, où il a débarqué en 2020, il est passé par les équipes d’âge de Charleroi, Châtelet et Saint-Trond. Elias Spago, qui s’entraîne avec les Gaumais depuis ce samedi, est d’ores et déjà qualifié et on pourrait le voir à l’œuvre dès ce lundi puisqu’il est repris dans le groupe qui doit défier Arquet en Coupe de Belgique.