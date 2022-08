Coupe de Belgique : Mormont sort la tête haute

Après une qualification facile au premier tour face à Sart, une autre chanceuse et peu convaincante la semaine suivante contre Heestert, dans quel état d’esprit allaient cette fois s’aligner les Mormontois contre un adversaire d’un tout autre calibre? En affrontant Hoogstraten, formation qui vient d’accéder à la Nationale 1, Mormont savait qu’il s’attaquait à un gros morceau. L’important était d’abord de limiter les dégâts, d’éviter l’humiliation. Avec quelques éléments au statut professionnel et un rythme d’entraînement nettement supérieur à celui des Orangés, les Anversois faisaient un peu figure d’épouvantail. Très mécontent de ses hommes la semaine précédente, Philippe Médéry espérait que ceux-ci affichent une tout autre mentalité. Et il n’a pas été déçu, tout comme les fidèles supporters présents à Laforge. Dès la mise en jeu, ses hommes l’ont rassuré en montrant un visage séduisant, un bon pressing et une organisation sans faille. Les Orangés s’attendaient à beaucoup courir derrière le ballon, ils ont en effet beaucoup couru, mais leur possession de balle était au moins égale à celle de leurs adversaires.