William Didier champion d’Europe de triathlon

William Didier a décroché ce dimanche, à Munich, le titre de champion d’Europe de triathlon en sprint, dans la catégorie 55-59 ans. Le sociétaire du PowermaXx et citoyen de Chantemme (Etalle) a bouclé les 750 m de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied en 1 h 06.18. Il a devancé deux Allemands, Tobias Oelmaier (1 h 06.30) et Michael Bock (1 h 07.41). Soixante-six athlètes étaient au départ.