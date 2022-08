Mormont et Habay sont éliminés avec les honneurs

Les Mormontois s’inclinent 0-1. Face à une formation d’Hoogstraten qui évolue deux échelons au-dessus d’eux, on pensait que les Mormontois allaient souffrir. Rien de tout cela, les hommes de Philippe Médéry ont rassuré et assuré. Ce n’est qu’à la faveur d’un but contesté par certains (hors-jeu ou pas?) que les Anversois ont décroché leur qualification en fin de première période. Pour le reste, Mormont a fait plus que jeu égal, ne concédant que très peu d’occasions à son adversaire et se créant même deux ou trois situations intéressantes dans le rectangle adverse. Une prestation qui a de quoi rassurer les Orangés à deux semaines de la reprise.