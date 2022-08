Insulté par l’entraîneur, l’arbitre Patrick Lejeune arrête Neuvillers B – Habay B

La situation s’est envenimée en deuxième période, lors de la pause "boisson". L’arbitre Patrick Lejeune attendait le retour sur le banc du délégué local, parti chercher des bouteilles d’eau, pour reprendre le jeu. L’entraîneur de Neuvillers B Jean-Pierre Deom s’est alors emporté sur le directeur de jeu, qui avait exclu un de ses joueurs un peu plus tôt. Et alors que M. Lejeune s’apprêtait à lui adresser un carton rouge, le T1 de Neuvillers est monté sur le terrain pour lui dire, de très près, sa façon de penser. L’arbitre a reculé et mis fin à la rencontre. Les Habaysiens, qui menaient 1-2, devraient logiquement l’emporter 0-5 sur tapis vert. Le score n’aura, quoi qu’il arrive, aucune influence sur la suite de la compétition: Habay B est qualifié, Neuvillers B est éliminé.