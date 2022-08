Ce Givry-là a de quoi inquiéter à 15 jours du championnat

Pas de solutions offensives

Au regard de cette rencontre, on partagera toutefois difficilement l’optimisme du président des Canaris. Outre l’amateurisme qui régnait dans l’organisation (pas feuille de match à cause des affiliations tardives, un arbitre qui doit courir pour obtenir une bouteille d’eau et on en passe), on a vu une équipe de Givry développer un jeu peu fluide où les déchets étaient très importants (même s’il est vrai que tous ces garçons doivent encore se connaître). Bien que la défense semble tenir le coup, les Canaris manquent cruellement de forces offensives. En fin de match, le manque de fraîcheur s’est clairement fait ressentir chez des éléments qui ne semblent pas tous au point physiquement. Pour la petite histoire, Virton s’est imposé 0-1 et Givry a terminé la partie à dix après une carte rouge reçue pour une grossière faute. Bref, il y aura du travail pour Éric Picart à son retour de vacances

Deux ex-Hutois, un Hollandais

Lors de la rencontre, un agent de joueurs était présent en tribune. Qui a fait signer cinq joueurs à Givry. Deux défenseurs en provenance de Huy: Bebe Duran (sans club toutefois depuis un an) et Mohammed Khelil (qui a très peu joué chez les Hutois). Les trois autres débarquent d’Ougrée (P1), de Schaerbeek (P1) et des Pays-Bas.