Une raclée en 2017, un ancien Anderlechtois en surpoids et un terrain en piteux état

La saison dernière, Westhoek, club phare de la ville d’Ypres, a terminé 13e en D2 VFV. Son joueur le plus connu? Très certainement Nathan Kabasele, qui a disputé 38 matchs en Pro League avec Anderlecht, Mouscron et Westerlo entre 2010 et 2017. Il a même joué 8minutes en Ligue des champions avec les Mauves en 2014 contre Dortmund. Son CV renseigne également 21 apparitions en D1 néerlandaise avec De Graafschap, 12 en D1 turque avec Gaziantep et 8 en D1 roumaine avec le FC Voluntari. Ajoutez encore 25 sélections en équipe nationale chez les jeunes, dont 8 avec les Diablotins, aux côtés de Tielemans, Carrasco, Praet, Dendoncker ou encore Castagne. Westhoek l’a recruté cet été pour remédier à ses lacunes offensives. Et pour cause, la saison dernière, c’est un défenseur, Valentin Mathieu, qui a terminé meilleur buteur de l’équipe en championnat avec 9 roses.

Les défenseurs habaysiens doivent-ils trembler à l’idée d’affronter l’ex-grand espoir anderlechtois? Pas vraiment. L’attaquant belgo-congolais de 28 ans sort de deux saisons insipides en Irak (Al-Diwaniya SC) et au Congo (AS Vita Club) et il ne sera d’ailleurs pas sur le terrain dimanche. En surpoids et souffrant du mollet, il n’a pas encore joué une seule minute sous ses nouvelles couleurs et vient seulement de reprendre l’entraînement.

Une P1 ou une D3 au 4etour

Enfin, si les Habaysiens espèrent découvrir un billard en débarquant à Ypres, après s’être farci 300 km de route en car, ils risquent de déchanter."Le seul bémol dans notre préparation jusqu’ici, c’est l’état de notre terrain, qui est dramatique,prévient l’entraîneur flandrien Bruno Debo.En raison de la sécheresse, la Ville ne nous autorise pas à arroser la pelouse."Samuel Petit et ses hommes savent à quoi s’attendre. Il leur faudra créer l’exploit pour gagner le droit de recevoir Hombourg (une P1 liégeoise qui a éliminé Hamoir) ou Jong Lede (D3) au quatrième tour.