Une première sortie réussie pour Neufchâteau

Face à une équipe d’Aarschot qui avait posé des soucis aux Chestrolais l’an dernier en championnat, et qui débutait la partie sans complexe, Neufchâteau a sorti une bonne première période.

Mené 6-12, le groupe de Marc Hawley inverse la tendance par Geubel et Denève: 13-12 après cinq minutes de jeu. Geubel s’illustre ensuite à distance et l’écart passe à sept points: 25-18 et 28-23 après dix minutes."Offensivement, nous étions déjà bien dans le match, mais derrière, nous avons donné trop de points à Aarschot, poursuit Marc Hawley.Une fois que nous avons mieux joué en défense, nous avons su plier le match."

Le second quart-temps est à sens unique. Neufchâteau resserre les boulons derrière et de l’autre côté du terrain, Sturam, les frères Bizimana et Dubois font la différence. Aarschot est dans les cordes, Neufchâteau plante quatorze points d’affilée et l’écart passe à 42-23 après un lancer de Mathis Bizimana. Neufchâteau, finalement privé de Demoulin, gère la fin de la première période et rentre aux vestiaires avec dix-huit points d’avance après un dernier panier de Pierre: 53-35.

En seconde période, Aarschot se réveille, mais Neufchâteau est dans la gestion; 61-45 par Sturam (25’) et 76-59 à la demi-heure par unebombedu même Sturam

Les dix dernières minutes ne sont qu’une formalité pour les hommes de Marc Hawley. L’écart repasse à dix-neuf points à deux minutes du terme (92-73) avant de se fixer à vingt points: 99-79."À la mi-temps, j’avais dit aux gars que nous devions creuser l’écart en seconde période. Nous avions quasiment vingt points d’avance après vingt minutes donc, je voulais que nous terminions à +40. Mais quand le match est déjà plié, c’est plus compliqué de trouver de l’énergie, note Marc Hawley.C’est le seul petit bémol de la soirée, le fait que nous aurions encore pu gagner plus largement. Un joueur à ressortir du lot? Quand on voit les statistiques, Pierre Geubel a sorti un gros match mais s’il a su autant s’illustrer, c’est parce que les garçons autour de lui ont fait le boulot. Ce n’était pas facile de coacher car tout le monde a vraiment été performant, mais j’ai tenté de donner le même temps de jeu à tous."

Prochain match de Coupe pour Neufchâteau le 3 septembre prochain avec la réception de Sprimont (TDM2). Les Chestrolais, qui joueront en amical face à la D1 de Liège samedi prochain, iront ensuite à Vilvorde (TDM2) et à Donza (TDM1).