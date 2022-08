Théo Defourny a pris plus qu’un point contre Virton

Le gardien molenbeekois n’a cependant pas tardé à retrouver le sourire puisque son équipier Mickaël Biron a égalisé sept minutes plus tard.

Un sourire un peu crispé cependant puisque celui qui a défendu les filets virtonais durant la saison 2014-15 portait sous le menton les stigmates d’une rencontre fortuite avec les crampons de l’avant-centre virtonais quelques minutes plus tôt."Il a tendu le pied vers le ballon, j’y suis allé aussi, sans le voir",expliquait le portier molenbeekois après la rencontre et après avoir salué son ami Fabian Hamel, l’entraîneur des gardiens habaysiens.

Théo Defourny n’a donc pas pris que le point du partage au stade Yvan Georges. Protégé par un pansement pour les dernières minutes du match, il a aussi eu droit à quelques points de suture apposés dès après la rencontre, dans le couloir des vestiaires."On s’en sort bien, reconnaissait-il à l’heure d’analyser cette partie.Nous n’étions pas bons en première période; c’était un peu mieux ensuite, mais sans trop d’occasions. On peut être satisfait avec ce point. Après le repos, il fallait surtout qu’on arrête de se faire trimballer comme on l’a été."

Auteur d’un bel arrêt sur la première tentative d’Anne, puis d’un autre, fort délicat, sur un essai bondissant d’Ilunga, le dernier rempart bruxellois ne s’est incliné que sur un penalty."Faute ou pas? Je retire ma main, mais Anne joue bien le coup, il profite qu’il n’y a pas de VAR,répond-il.Heureusement, on a eu la bonne réaction ensuite pour égaliser. Des renforts? On sait qu’il y a eu beaucoup de départs, qu’il faut recréer un groupe et qu’on doit composer avec des blessures, mais on fait confiance à la direction pour compléter le noyau. On sait qu’elle y travaille."

Avant de monter dans le car pour le retour, le gardien franco-belge glissait aussi un mot sur la prestation de l’Excelsior."Déjà l’an passé, même quand elle était dernière, c’était une équipe emmerdante,concluait-il.Et là, elle a opéré un recrutement ambitieux, avec un coach tout aussi ambitieux, que je connais bien(NDLR: Bracconi a été son entraîneur à Tubize).On voit qu’un vrai projet se met en place. Sincèrement, ce sera difficile de venir s’imposer ici. Beaucoup d’équipes vont s’y casser les dents."

Ou s’y entailler le menton…