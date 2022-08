Non, j’ai expliqué calmement et sereinement pourquoi j’étais fâché. Je souhaite qu’on respecte ce que je demande et qu’on vive comme le club vit. C’était un avertissement pour quelques joueurs, il vaut mieux prévenir que guérir. Le groupe est intelligent et tous les joueurs ont compris.

Vous recevez Hoogstraten. Si votre équipe affiche le même niveau qu’il y a une semaine, c’est mission impossible, non?

Oui, mais je suis sûr qu’on évoluera d’une autre manière. Ce sera plus ouvert parce qu’Heestert était venu avec une défense ultra-renforcée.

Ce sera votre cas contre cette formation de D1?

Non, je ne vais pas changer les principes de jeu. C’est toujours agréable de se créer des occasions, de marquer un but face à des équipes de ce niveau. Ce sera notre objectif. Il faut qu’on s’amuse, que les joueurs prennent du plaisir aussi. Et ce sera l’occasion pour certains de se rendre compte de l’écart avec des joueurs de ce niveau.

Vous croyez en l’exploit?

Pas vraiment, mais qui sait. On prendra peut-être 5, 6 buts, mais on peut aussi accrocher cette équipe comme nous avions battu les Francs Borains en 2017, c’était un fameux exploit. Le hic est que nous ne sommes pas prêts physiquement, alors qu’on va se retrouver face à une équipe qui compte au moins 7 joueurs professionnels. Mes joueurs vont souffrir, surtout avec la chaleur. Nos organismes n’y sont pas habitués et pas préparés comme des pros. Hoogstraten a dû avoir le triple de séances par rapport à mon équipe.

Vous avez pris vos renseignements sur cette équipe?

Un peu. Beaucoup de joueurs sont passés par des structures de clubs professionnels en Hollande ou en Belgique, certains ont évolué en D2 belge. Bref, ce sera du très costaud.

Leur coach, Frank Belmans, vous reproche de ne pas avoir accepté de modifier l’horaire de la rencontre. Que lui répondez-vous?

Il pouvait prendre son téléphone et m’appeler pour en discuter. Ici, Hoogstraten voulait quasiment nous imposer quand jouer. Nous avons quelques supporteurs qui ne savent venir que le dimanche après-midi et ces supporteurs sont plus importants que tout le reste, croyez-moi. Après, s’il m’avait appelé pour discuter entre entraîneurs, on aurait sans doute pu trouver une solution. J’imagine que son équipe va arriver le couteau entre les dents avec l’envie de nous enfiler un maximum de perles.