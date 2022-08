Des prétendants, mais pas de véritable favori dans la série de Virton

Bien sûr, la logique voudrait qu’on cite en premier lieu le RWDM, tout près d’accéder à la D1 A via les barrages en mai dernier, mais les Bruxellois ont tout de même perdu des éléments tels que De Camargo, Rommens ou Nangis. Et, surtout, entament cette campagne sans quelques pions majeurs dont l’absence va s’étaler sur de longs mois. Comme l’ex-Brugeois et Standardman Obbi Oulare, ainsi que l’ancien Virtonais Glenn Claes. Le coach Vincent Euvrard prône donc la prudence et la patience, même si le club désormais aux mains de John Textor rêve de retrouver l’élite.

Un objectif que vise également le Beerschot, sans le clamer trop fort cependant. Bon dernier de D1 A la saison passée, le club anversois a profondément remodelé son effectif, ne conservant qu’une poignée de joueurs pour faire appel notamment, à quelques jeunes Belges prometteurs. Cela permettra-t-il aux Mauves du Kiel, désormais coachés par l’Autrichien Andreas Wieland, de repartir du bon pied? C’est l’une des inconnues de ce début de campagne.

Les incertitudes, le SK Beveren (qui a donc repris son nom d’origine) a tentées de les réduire au maximum en renforçant un secteur défensif qui battait de l’aile la saison passée et en conservant des éléments-clés comme son buteur Maldener ou l’ex-Virtonais Ribeiro, acquis définitivement. Le club qui est la propriété d’un groupe américain entend jouer les premiers rôles avec son ancien joueur Wim Dedecker aux manettes.

Tour de Babel et clubs (très) majoritairement belges

Deinze ne manque pas non plus d’ambitions et le club flandrien, qui s’est séparé de Raphaël Lecomte, les affiche ouvertement depuis qu’il a été repris par des investisseurs singapouriens. La montée figure au centre d’un programme élaboré sur trois ans. Mais le plus tôt sera le mieux, évidemment. Reste à voir comment la mayonnaise va prendre dans ce club aux allures de tour de Babel avec son T1 japonais, son directeur sportif espagnol et ses recrues étrangères. Notons quand même qu’avec les Dutoit, Hendrickx, Fraser, Blondelle, Staelens et autres De Belder, Deinze a conservé une ossature solide, à laquelle sont venus s’adjoindre des éléments d’expérience, arrivés d’Espagne notamment.

Quelques cadres, des renforts venus des quatre coins du globe, un propriétaire et un staff étrangers: la recette semble à peu près la même à Lommel. Sans garantie de succès cependant, comme les Campinois ont pu s’en rendre compte la saison passée. Avec l’Anglais Steve Bould aux commandes, ex-adjoint de Wenger à Arsenal et ancien membre de la défense de fer des Gunners, la réussite sera-t-elle au rendez-vous cette fois?

La politique menée par Deinze et Lommel contraste en tout cas singulièrement avec celle du SV Dender. De retour à ce niveau après dix ans d’absence, l’équipe drivée par ce bon vieux Regi Van Acker ne compte en effet qu’un joueur étranger dans un effectif assez limité et dont l’objectif sera le maintien.

Comme Dender, le Lierse ne possède qu’un joueur étranger dans ses rangs. Et il est même le seul club de la série encore aux mains de propriétaires belges (hormis les clubs des équipes U23). Cet étranger, en l’occurrence, c’est Leonardo Rocha, sans doute revanchard après son échec à Eupen. Avec le concours du Portugais, s’il retrouve l’efficacité qui fut la sienne à Lommel il y a quatre ans (21 buts), et plusieurs éléments aguerris à la série, ce Lierse-là pourrait être une noix dure à croquer pour ses adversaires.

U23: un palier à franchir

Quant aux quatre formations U23 incorporées cette année dans la série, elles constituent autant d’inconnues. Si les qualités techniques, la vivacité et l’allant offensif de leurs joueurs sont indéniables, leurs capacités à s’adapter aux rudes combats de l’antichambre de l’élite sont encore à démontrer. Le FC Bruges, bon dernier de D1 B, en avait fait l’amère expérience il y a deux ans. Les Blauw en Zwart (qui ont fait venir Mertens, de Deinze pour épauler leurs jeunes), Genk (champion en espoirs la saison passée), Anderlecht (avec les prometteurs Duranville et Stassin) et le Standard (avec Duplus en renfort expérimenté et le jeune Famennois Noah Dodeigne) savent qu’il leur faudra franchir ce palier sur le plan physique pour faire bonne figure.