Cruysbergs avait les épaules pour finir sur le podium

Deux mois après sa cabriole à l’Ardennes Trophy, Samuel Cruysbergs, dont l’épaule avait bien dégusté ce jour-là, a de nouveau goûté à la compétition sur le G-Skin à Blier. Et à un podium 100 % provincial en masters 1, derrière Elias Van Hoeydonck (vainqueur pour ne pas changer et 3e au scratch) et à une trentaine de secondes de Ludovic Mottet. « Le but était de reprendre confiance, sans prendre de risques pour éviter de rechuter et de tester mon épaule, sourit l’Hargimontois, par ailleurs 7e au scratch, juste derrière Mottet. Elle a tenu bon et, physiquement je n’ai pas trop perdu. C’est de bon augure. Concernant la course à proprement parler, après avoir loupé trois manches, je partais vers la 35e place. J’ai dû faire un gros effort dans la côte de départ pour rentrer sur les 5, 6 premiers. Dont Ludovic, avec qui j’ai fait une grosse partie de la course avant de devoir le laisser filer, la faute aussi à manque de rythme. »