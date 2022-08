Bracconi après Virton - RWDM: «Il n’y avait pas photo»

Punie injustement dans les arrêts de jeu et privée ainsi d’un premier succès qui lui tendait les bras, l’équipe gaumaise a livré une prestation d’ensemble rassurante et même prometteuse contre des Bruxellois unanimes pour reconnaître qu’ils s’en sont bien sortis avec ce point arraché in extremis.

Ce onze new-look, avec six joueurs enrôlés à l’entre-saison et un autre arrivé du noyau B, n’a pas tardé à s’imprégner des idées que prônait déjà Christian Bracconi lors de son premier passage en Gaume, après le départ de Dino Toppmöller: un footballeur ambitieux, audacieux même, et plein d’énergie, tant dans le travail de récupération, souvent effectué en surnombre, que dans les reconversions offensives.

"Notre travail a été gâché sur l’un des rares essais cadrés de Molenbeek,commentait un Simon Paulet rayonnant dans l’entrejeu.Mais dans le contenu, dans la mentalité, nous pouvons être fiers de ce que nous avons montré. Quand un joueur était fatigué, ses équipiers faisaient les courses nécessaires pour l’aider. Nous avons même été un peu surpris de bousculer ainsi cette équipe du RWDM. C’est juste dommage d’avoir manqué deux face-à-face en début de match, sans quoi nous aurions sans doute pu gérer plus aisément cette partie. Bien sûr, nous n’avons pas été constants sur les 90 minutes, mais ça va venir, l’intensité va augmenter lorsque nous aurons acquis du rythme en suffisance."

«Cruel et rassurant, mais surtout cruel…»

À l’instar du médian formé à Bruges, son coach Christian Bracconi pointait avant tout la déception née du scénario de fin de partie."C’est cruel et rassurant à la fois,reconnaissait le Corse.Mais c’est surtout cruel. C’est même une grosse déception quand on voit la débauche d’énergie consentie, les occasions créées. On commet malheureusement deux petites erreurs sur l’égalisation. En laissant centrer un peu trop facilement(NDLR: Mabella),puis en laissant un peu trop d’espace au second poteau (Perri).Mais sur l’ensemble, il n’y avait pas photo. On a joué un match référence en développant un jeu plaisant, avec des transitions offensives percutantes, des phases où on savait calmer le jeu, garder le ballon et une défense très agressive sur le porteur du ballon, souvent en surnombre.Je suis en outre très satisfait de l’implication de tous. Pas seulement de ceux qui sont apparus sur la pelouse, mais des 24, 25 joueurs qui ont participé à la préparation de ce match."

Les autres contre Arquet

Ceux qui n’ont pas (ou guère) eu voix au chapitre ce vendredi auront l’occasion de montrer leurs capacités dès ce lundi (16 h), contre Arquet en Coupe de Belgique. Car Bracconi compte bien leur accorder du temps de jeu."C’est important qu’on passe, qu’on multiplie les rencontres de Coupe,termine l’entraîneur virtonais.Si on veut exister cette saison, si on veut que tous les joueurs se mettent à niveau, c’est important qu’on profite de ce genre de rencontre. J’espère que l’équipe alignée lundi abordera le match dans le même état d’esprit que ce vendredi."

Arquet est donc prévenu.