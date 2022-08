Trop déforcé, l’Alliance Arlon s’incline à Libramont

Déjà battu par Hannut voici une dizaine de jours, Arlon a connu une deuxième défaite en autant de rencontres en Coupe AWBB. Jeudi soir à Libramont, les Arlonais, très déforcés, n’ont jamais vraiment semblé dans le match face à une équipe libramontoise qui était, elle aussi, privée de plusieurs éléments. Derrière au repos, Arlon va voir les joueurs de Pierre Lesgardeur prendre rapidement quinze points d’avance au deuxième acte (47-32). Un panier de Godfroid, un lancer de Chalon et le score passe à 55-38 (28). Dans le dernier quart-temps, unebombede Chalon fait grimper les chiffres (63-42). À quatre, après les cinq fautes de Lognard et Lemaire, Arlon s’incline finalement 73-55."Il y avait la place, mais avec les absences, c’était compliqué. Le but était de courir et de respecter les consignes. Certains ont fait le taf, mais pas tous,confie Denis Jacquemin. Quelques gars sont restés dans les starting-blocks, n’ont pas joué défense à certains moments. On gardera le meilleur et on travaillera sur les points à améliorer." Et lorsqu’on demande à Denis Jacquemin les points à travailler en priorité, le coach n’hésite pas."Le collectif défensif,dit le mentor arlonais. Moi, la défense m’importe le plus. Si elle fonctionne, l’attaque fonctionne. Généralement, j’ai quatre ou cinq mobylettes sur le terrain donc si tu défends bien, les contres, nous en avons. La condition physique? Cela va pour la plupart, mais ici, nous étions vite à six, puis à cinq, sur un grand terrain."