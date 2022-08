La Bastognarde Alix Louis, ambassadrice du tennis féminin

"Je fais partie de la génération de petites filles qui ont été subjuguées par les exploits de Justine Henin et Kim Clijsters,sourit Alix Louis.Mes parents ne jouaient pas au tennis, mais avec mes trois sœurs Clémence, Amélie et Charlotte, nous avons tanné nos parents pour qu’ils nous inscrivent au cours du club de Bastogne."Pendant ses études de droit, puis pendant sa revalidation avec son ostéopathe Jérôme Godfrind, suite à une opération à l’épaule, elle a dû mettre le tennis entre parenthèses."Le tennis me manquait,avoue-t-elle.J’avais une faim de loup à l’idée de retaper dans la balle. J’ai repris en donnant cours à des jeunes enfants. Cela me plaît énormément et cela a encore attisé ma faim et mon impatience à reprendre la compétition."Avec 13 victoires pour 3 défaites, dont une perf à B-2/6, la B0 Bastognarde, réalise une superbe saison de reprise."Je ne m’y attendais pas vraiment,se réjouit-elle,mais avec mon jeu basé sur la régularité et sur mes jambes qui courent partout, j’embête les plus jeunes. À 24 ans, je devrais monter B négatif ce qui serait le meilleur classement de ma carrière."