Âgé de 53 ans, et originaire de Villers-devant-Orval, Claude Gomez s’était fait connaître dans le monde du football vers la fin des années 80, quand il s’est hissé dans le noyau de l’équipe première de l’Excelsior Virton alors que celle-ci venait d’atteindre pour la première fois de son histoire la Division 3. Gaucher précis et talentueux, tantôt arrière gauche, tantôt milieu défensif, il n’était pas qu’un footballeur élégant, mais aussi un garçon qui savait se faire respecter sur un terrain, même face aux joueurs chevronnés. En mettant la semelle, comme on le dit dans le jargon footballistique. C’est à Chiny qu’il a usé ses premiers crampons, en cadets, avant de rejoindre Izel puis de passer à Virton en juniors. Il est resté une demi-douzaine d’années chez les Vert et Blanc avant de transiter ensuite par la Jeunesse Arlonaise puis de se contenter du football à un niveau plus modeste avec Gérouville, Villers-devant-Orval et Muno. Il a également porté les couleurs du Gaumais Saint-Léger en salle.

Opérateur chez Good Year depuis le début des années 90, Claude Gomez était le papa de deux enfants. Son corps repose au Funérarium de la Semois, à Florenville (de 14 à 20 h). La messe des funérailles sera célébrée en l’église de Jamoigne, ce samedi, à 13 h 30.