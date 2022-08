Arrivé en juillet, ce portier d’1,84 m est corse, comme son entraîneur. Il a d’ailleurs fait la connaissance de Christian Bracconi il y a longtemps déjà, tandis qu’il faisait ses classes au centre de formation de Bastia dont le T1 virtonais était alors le directeur.

"C’est évidemment lui qui m’a fait venir à Virton,précise d’emblée ce papa de trois garçons, dont un âgé d’un mois à peine.Il me permet de me relancer après une deuxième partie de saison difficile à Bastia. J’étais titulaire au 1ertour, puis une blessure à l’épaule m’a éloigné des terrains pendant deux mois et demi. À mon retour, le club avait changé d’entraîneur et l’entente n’a jamais au top avec le nouveau venu (NDLR: Régis Brouard).J’ai encore joué le dernier match de la saison, mais je savais que mon temps était révolu là-bas."

Pas facile cependant de quitter un endroit qui constitue le fil conducteur de sa vie et de sa carrière. Car Thomas Vincensini est né à Bastia, il a été formé au Sporting, y a obtenu son premier contrat pro, à 19 ans, et même disputé cinq matches de Ligue 1 sous les couleurs du club finaliste de la Coupe UEFA 1978. Il a d’ailleurs porté aussi le maillot de l’autre club de la ville, Bastia-Borgo. C’était en 2018, juste après le dépôt de bilan du Sporting, renvoyé en National 3 alors qu’il officiait encore parmi l’élite quelques mois plus tôt.

Première à l’étranger

"J’ai joué six mois pour Borgo, puis je suis passé à Valenciennes et à Lens, en Ligue 2, avant de revenir à Bastia(NDLR: qui, entre-temps, avait déjà remonté quelques échelons).Nous sommes montés avec les Lensois. Guillaume Gillet était mon équipier. Un super-gars ! J’avoue qu’à 24 ans, quitter l’île n’a pas été une décision facile à prendre. Mais cinq ans plus tard, après cette expérience dans le nord de la France, je vois les choses autrement, davantage comme un enrichissement. J’apprécie cette idée de sortir un peu de la routine, de repartir d’une page blanche. Pour la première fois, je vais évoluer dans un autre pays, mais je n’ai pas de craintes. J’aime la mentalité belge, j’ai pu m’en faire une idée auparavant puisque je résidais tout près de la frontière quand je jouais à Valenciennes. Virton? J’avoue que je ne connaissais rien du club, mais désormais, je sais que Meunier et Castagne sont passés par ici et que l’Excelsior a livré une très belle campagne 2019-20, avec des garçons qui font désormais les beaux jours de l’Union Saint-Gilloise. La première impression est en tout cas très favorable. Et j’aime le jeu développé ici. Avec davantage d’engagement qu’en France, pas mal d’intensité. On laisse un peu plus jouer ici."

Pas qu’une doublure

Même s’il compte à son tableau de chasse quelques rencontres de Ligue 1, une vingtaine en Ligue 2 et une bonne trentaine d’autres en National, Thomas Vincensini s’est souvent contenté du rôle de doublure (qui expliquerait peut-être une certaine réticence à porter le n° 1 sur son maillot). N’allez pas croire pour autant qu’il débarque en Gaume afin d’y jouer les utilités. À bientôt 29 ans (il les fêtera le 12 septembre), il sait qu’il est temps pour lui de s’installer de manière durable entre les perches –"mais il y a de la concurrence et c’est le coach qui décide", ajoute-t-il – et d’étaler ses qualités comme il l’a fait, par exemple, lorsqu’il fut l’un des acteurs majeurs de la remontée de Bastia en Ligue 2 (saison 2020-21).

"Mes atouts? Ce n’est pas à moi de répondre,conclut-il.Je vous laisserai les découvrir. Disons que j’essaie de m’inspirer des gardiens qui sont assez complets. J’espère en tout cas qu’on va vivre une belle saison. Le maintien est la priorité, mais ce serait une belle récompense si nous pouvions prendre part aux play-off pour la montée."

Dans sa découverte du football belge, Thomas Vincensini a donc déjà assimilé son principe de play-off. C’est un premier grand pas en avant…