Doublé pour la famille Besonhé et pour Ethan Claes

Cinq ans déjà que le BMX Haute Ardenne a pris ses quartiers à la Baraque de Fraiture. Le club s’installe de plus en plus sur des bases solides. Il peut compter sur un de ses jeunes éléments, Ethan Claes, pour briller lors des compétitions nationales et internationales. La preuve encore ce dimanche et sur son terrain puisque la piste de la Baraque a été le théâtre d’une manche de Coupe de Wallonie, qui a accueilli plus de 200 pilotes.