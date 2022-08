Maryanne Octave, qualifiée depuis belle lurette en 45-49 ans pour ses 3e mondiaux sur la distance full (3,8 km natation, 180 km vélo, marathon), et Michel Gusbin, repêché au roll-down en 55-59 à Hambourg début juin, avaient ouvert la voie. Un bonheur ne venant jamais seul, tous deux disputeront aussi les championnats du monde 70.3 en Finlande en 2023, grâce à la performance de Michel Gusbin samedi à Maastricht (voir notre édition de lundi).

Un mois plus tard, à Klagenfurt, le roll-down avait cette fois souri à Jean-François Hannard, 33e en 40-44, et à Stéphanie Louppe, 2e en 40-44 dames. Il ne manquait à chacun que la qualification de leur conjoint pour imiter Maryanne Octave et Michel Gusbin. C’est chose faite depuis ce week-end: François Clément a décroché son ticket à Maastricht et Anja Rehlinger le sien à Gdynia en Pologne (voir ci-contre).

Après un jour sans à Klagenfurt, François Clément a retenté sa chance. Bien lui en a pris, il est monté sur la 3e marche du podium en 45-49 (9 h 46'), pour son 10e Ironman. Il a directement empoché l’un des 4 slots disponibles dans sa catégorie. Il s’envolera pour la 2e fois pour Kona, qu’il fera découvrir à Stéphanie, neuf ans après sa première expérience.

Une frustration de 3 ans aux oubliettes

Le couple de Hachy peut aussi évacuer une sacrée frustration, vieille de 3 ans."On espérait déjà se qualifier à Zurich en 2019, rappelle François Clément.J’avais fini 7e, il y avait 6 places. Vainqueur dans sa catégorie, Stéphanie était, elle, qualifiée automatiquement. Mais à la cérémonie de remise des slots, ceux-ci sont toujours d’abord attribués aux femmes. N’étant pas certaine que j’aurais le mien, elle n’avait pas pris le sien. Or le premier de ma catégorie était déjà qualifié, je n’en savais rien."

Par ailleurs, hommes et femmes ne plongeront plus en même temps dans l’océan Pacifique, mais à 48 heures d’intervalle."On va donc pouvoir s’encourager mutuellement", se réjouit François Clément.