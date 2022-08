Le championnat de Wallonie organisé par les fédérations de la FMWB, du FPCNA et de l’AMPL se dispute sur 6 manches et après Cherain et Solre-Saint-Géry, les pilotes des trois fédérations se retrouveront ce samedi sur le circuit de Grand Reng (Hainaut) pour y disputer la troisième épreuve de ce championnat.