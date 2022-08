Pour Roman, le premier chapitre était presque idéal

"Le service de Sami (NDLR: Lahrach)était idéal, commente le jeune Longolare.Certains me disent que j’aurais dû reprendre du pied. Moi, je pense que jouer ce ballon de la tête était le bon choix, mais la prochaine fois, j’essaierai d’ouvrir les yeux… Sur le coup, je n’ai pas trop réalisé, mais après, j’étais forcément déçu. Éliminer une D2, cela aurait été assez fou."

«Je n’en jouerai pas mille comme celui-là»

Ce citoyen de Neuvillers, élève à l’ISJ de Libramont, qui fêtera ses 17 ans fin novembre, ne s’attendait sans doute à défier si rapidement une équipe de ce calibre lorsqu’il a rejoint les Jaune et Noir à l’aube de cette saison, en provenance de Libramont. Mais Damien Tucci n’a pas hésité à lancer d’emblée dans la bagarre un garçon qui a laissé jusqu’ici une belle impression à l’entraînement et venait de livrer un bon match contre Meix B, en Coupe de la province.

Aligné sur l’aile droite d’un 4-3-3, pour y amener notamment sa vitesse de course et ses qualités en perte de balle, Augustin Roman ne s’est pas laissé impressionner par des garçons autrement expérimentés que lui."C’est vrai que cela peut faire un peu peur de prime abord, mais j’ai surtout pensé que c’était une sacrée belle opportunité,confie-t-il.Des matches comme celui-là, contre une équipe de deux niveaux au-dessus, je n’en jouerai pas mille dans ma carrière. C’était une belle expérience."

Formé à Neuvillers, passé ensuite à Libramont dans le cadre d’une association et pour évoluer en interprovinciaux, c’est en compagnie de deux autres jeunes Mauves, Raoul Toussaint (frère de Mathias) et Gabriel Noël (frère d’Henri) qu’Augustin est passé dans les rangs de Longlier cette année, aiguillé par Mathias Toussaint qui les coachait à Libramont. "J’avais ainsi la chance d’intégrer le noyau d’une équipe première, de travailler avec un coach qui accorde beaucoup sa confiance aux jeunes, justifie-t-il.Libramont est monté d’un échelon et en restant là-bas, j’aurais sans doute eu moins de possibilités d’être appelé en équipe fanion. Ici, je ne viens pas juste pour m’entraîner avec la première et compléter un noyau. J’espère être repris le plus possible, disputer quelques matches."

«Une des meilleures VMA du groupe»

Si Toussaint évolue sur le flanc gauche et Noël en défense centrale, Augustin Roman, lui, est plutôt utilisé sur le côté droit."J’ai beaucoup joué comme back chez les jeunes avant de passer en 6,précise-t-il.Ici, ce qui est nouveau, c’est ce que je pourrais être utilisé dans le couloir droit d’un 3-5-2, dans un rôle de piston où il faut beaucoup courir."

Cela tombe bien, il a les armes pour un tel registre."Il possède l’une des meilleures VMA du groupe,indique son coach, Damien Tucci. Il est rapide et hargneux défensivement, pas facile à passer. Ses courses vers l’avant sont intéressantes.C’est un bon garçon de surcroît, intelligent et à l’écoute."

Qui doit néanmoins songer à améliorer son jeu de tête…