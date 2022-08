"À quoi sert la CEFF? Cela sert à regrouper tous les entraîneurs, qu’ils soient diplômés ou non, commente le Bertrigeois.La CEFF propose des formations continues. Et il ne faut pas oublier que tous les entraîneurs qui disposent du brevet UEFA A et B doivent récolter des points afin de valider leur licence. Ils ont un minimum de points à obtenir chaque année. Et ils peuvent les décrocher en suivant des formations. Cette journée à Bertrix et Longlier était donc intéressante pour tout le monde."

Lorsqu’on lui demande son objectif au sein de la CEFF, Philippe Étienne indique"essayer de faire bouger les choses. Il faut pouvoir organiser des formations en province de Luxembourg. Mais je remarque que cela va beaucoup mieux."

Si voici quelques années, la province était en retard par rapport aux autres, Philippe Étienne note donc une vraie amélioration.

" Une formation pour l’UEFA B sera organisée à Longlier, nous avons déjà une vingtaine de candidats. Nous allons aussi mettre sur pied une formation pour décrocher l’UEFA C à Aubange et là, ce sont 26 candidats qui sont inscrits. Pour que les entraîneurs puissent se former et obtenir des diplômes, il faut qu’une offre existe, note Philippe Étienne.Devoir aller à Blegny ou à Tubize, j’ai bien conscience que ce n’est pas possible pour tout le monde, que ce soit d’un point de vue professionnel ou familial. Ici, nous facilitons les choses. Et il ne faut pas oublier que désormais, des formations seront organisées en ligne. Alors, si l’excuse des déplacements était encore légitime voici quelques années, elle ne le sera bientôt plus."

Pas de diplôme? Bonjour les amendes

Depuis quelques années maintenant, l’obtention du diplôme devient une nécessité."Et cela deviendra de plus en plus obligatoire, commente Philippe Étienne.En principe, en P1, il faut déjà disposer de l’UEFA B. Et quand un club travaille avec un coach non-diplômé, des amendes sont en vigueur. Ce que je réponds aux coaches qui indiquent qu’il ne faut pas de diplôme pour être un bon entraîneur? Je ne dis pas que les entraîneurs sans diplôme ne sont pas compétents. Loin de là. Certains gars non-diplômés réalisent de l’excellent travail. Prenez un Christophe Bertels à Gouvy qui a réalisé quelque chose de remarquable. Autre exemple, Samuel Bodet qui a su faire monter Libramont. Mais il faut bien se dire que nous sommes régis par des obligations de la communauté française ou encore de l’UEFA. Nous avons des obligations de créer des écoles d’entraîneurs, ce qui permet aussi de les protéger. Et puis, le football évolue tellement vite que si vous ne vous recyclez pas, vous êtes vite perdus. Et puis, est-ce que vous mettriez vos enfants à l’école si l’instituteur ou l’institutrice n’avait pas son diplôme?"