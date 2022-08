Marloie: Mohimont n’était jamais monté aussi haut sur la balance

Le Cinacien estime que son équipe est mieux armée que la saison dernière."Je pense qu’on sera surtout plus solide défensivement. Il le faudra, en tout cas. Encaisser 64 buts sur un championnat, c’est trop."Les Famennois en avaient inscrit 55, dont 21 à l’actif du seul Patrick Pratz. Mais il n’est plus là."C’est un ami, ça m’a fait ch… qu’il parte, mais c’est le foot. On a transféré des garçons qui peuvent compenser son départ,estime Mathieu Mohimont.Mais on sait que des attaquants qui claquent plus de 20 buts en D3, il n’y en a pas 50000."