Les Américains, conquis par Blier et le G-Skin

En parlant de débarquement, Mieke exagère à peine. L’équipe estampillée USA Cycling Olympic Development Academy, avec ses voitures de direction, ses camionnettes et ses minibus, est là. Les vélos sont déjà sortis et les mécanos à l’ouvrage. Les coureurs, eux, sont prêts à partir en reconnaissance.

Ils entourent et écoutent celui qui, visiblement, dirige le team, et vient aussitôt saluer ses hôtes. Alec Pasqualina, 26 ans, dirige l’Olympic Development Academy des États-Unis, l’ODA, depuis sa création début 2021. "L’ODA concerne toutes les disciplines cyclistes,explique Alec.Au cours de cette première année, nous avons toutefois consacré l’essentiel de nos efforts sur le cyclo-cross et le VTT, note celui qui a lui-même pratiqué ces deux disciplines. Nous donnons aux athlètes l’accès à un encadrement de classe mondiale et à un programme de compétitions nationales et internationales."

Trois semaines en Europe

Voilà pour le concept. Mais comment expliquer que ces jeunes Américains se retrouvent ainsi au départ d’une épreuve d’un challenge régional? "Notre programme comporte trois semaines de stage en Europe,précise Alec Pasqualina.Notre camp de base se situe à Sittard, aux Pays-Bas. Nous veillons à proposer des compétitions à nos jeunes. Mais pas un championnat du monde pour commencer(rire). Blier, chez nous, personne ne connaissait. Mais c’est un ami hollandais qui nous a renseignés. Il connaît bien la région et nous a dit que ce n’était pas loin d’Houffalize, un lieu mythique pour le VTT. "

Pendant deux bonnes heures, les jeunes Américains ont reconnu le parcours, avec arrêt systématique après chaque tour pour que les mécanos peaufinent les réglages. Après une escale au resto du Domaine, le cortège des véhicules a repris la route pour Maastricht.

Dimanche, toute la délégation était de retour bien avant la compétition. Venu prendre possession des plaques de cadre pour ses coureurs, Alec Pasqualina n’a pas caché sa surprise en tombant nez à nez avec Thierry Maréchal, président mondial du VTT. Le Mormontois d’adoption lui a expliqué qu’il se trouvait sur les lieux en tant que membre du club organisateur.

Parents et grand-parents

Avec quinze éléments dans l’épreuve réservée aux plus jeunes, l’équipe américaine était d’autant plus encouragée que des parents et… grand-parents avaient traversé l’Atlantique pour supporter leur favori.

Après une 2eplace en cadets (Luke Harris) et une 3echez les dames jeunesse (Natasha Visnack), les poulains d’Alec Pasqualina toucheront le Graal avec le succès de Kyan Olshove en élites-espoirs. Lors de la remise des prix, le lauréat demandera d’ailleurs à ce que sa machine puisse l’accompagner sur le podium.

Avant son départ, après s’être vu offrir la statuette d’un coq wallon, le directeur de l’académie américaine n’a pas manqué d’accompagner ses troupes pour une entorse à leur diététique habituelle. Les gaufres à la chantilly et les saucisses grillées ont, rarement, suscité autant d’éloges.

Dimanche, c’est à Prague que se produiront ces jeunes vététistes.

Quant à Alec Pasqualina, dans un message alliant remerciements et félicitations, il promet de revenir dès que possible pour une manche du G-Skin sur ce circuit du Val de l’Aisne…