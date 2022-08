Aller défier une D2 à douze, en l’absence de cinq ou six titulaires potentiels et avec un deuxième gardien pour seul remplaçant, ce n’est pas un cadeau. Et quand, de surcroît, votre équipe prend une rouge (Mendes) après moins d’un quart d’heure, le match est terminé. Je n’avais jamais autant couru derrière le ballon depuis que je suis arrivé à Freylange. Mais bon, cela ne m’a pas fait de tort de travailler un peu ma VMA, j’étais rentré de dix jours de vacances la veille du match. Et je dois avouer que je n’ai pas fait beaucoup de sport durant cette coupure (rires).

Douze joueurs disponibles à trois semaines de la reprise du championnat, ce n’est pas digne d’un candidat au titre en P1, si?

Il y a quelques petits bobos qui traînent, l’un ou l’autre vacancier, et on a aussi eu cinq ou six cas de Covid, d’où ce nombre réduit. Mais il est vrai que notre noyau n’est pas très large. Je ne dis pas qu’il est trop court, mais on flirte avec la limite. D’autant plus qu’il n’y a pas d’équipe B, ni de jeunes derrière. Il ne faudrait pas qu’on ait trois ou quatre blessés en même temps. Mais à défaut de quantité, on a, je pense, la qualité.

Freylange vise ouvertement le titre?

Non, le top 3. Je dois cependant avouer qu’à 33 ans, cela me ferait plaisir de décrocher le titre et de rejouer au moins un an en nationale. Mais nous savons que nous serons attendus partout. Nous avons une étiquette qu’il faudra assumer. On va se faire rentrer dedans, il faudra être prêt.

Un triangle Warlomont – Paquet – Leoni dans l’entrejeu aurait de la gueule sur papier, mais êtes-vous vraiment complémentaires?

On pourrait jouer ensemble, oui, mais pour l’équilibre de l’équipe, il est sans doute préférable d’avoir un mec un peu plus costaud dans les trois. Je pense à Alex Vitali, notamment. Dans l’engagement, dans le jeu aérien, il fera du bien. Le football ne se joue pas exclusivement au sol, même si c’est le jeu que je préfère. Théo Dechamps peut aussi prétendre à une place dans le milieu. Mais c’est bien, il y a de la concurrence. Cela me pousse à donner plus, même à 33 ans. Je peux aussi jouer sur un côté (NDLR, il a d’ailleurs joué à droite à Rebecq). Idem pour Kévin (Warlomont). Rien n’empêche de permuter en cours de match. On a des joueurs intelligents. Ce sera au coach de trouver la meilleure formule. On s’attend à avoir souvent la possession du ballon. Encore faut-il que cela se concrétise au marquoir, ce qui n’était pas toujours le cas les saisons précédentes.

Abdoulaye Ndiaye a été transféré pour cela…

En effet, il va nous faire du bien. À nous de bien l’alimenter. Joël (Hentcho), Kévin (Warlomont) et moi sommes aussi capables de marquer.

En revanche, vous avez perdu votre gardien-capitaine Adrian Murcia. Une sacrée perte, non?

Oui. Je ne connais pas encore suffisamment nos deux nouveaux gardiens (Luka Lapraille et Julien Jacquet), mais il est clair que ce ne sera pas simple de faire oublier Adrian. Il était non seulement au-dessus du lot en P1, mais c’était aussi quelqu’un dans le vestiaire. D’ailleurs, le coach lui cherche toujours un successeur pour le rôle de capitaine.

Aucun patron ne se dégage?

Non, pas encore. Mais c’est important d’avoir, dans le groupe, un garçon capable de taper du poing sur la table, de secouer l’équipe quand elle est dans le creux. Du temps où j’étais à Virton, quand un Belhocine, un Blaise ou un Gustin parlait, on se faisait tout petit. Et ils n’hésitaient jamais à nous mettre un petit taquet à l’entraînement. Rien de méchant, ils voulaient juste nous endurcir un peu.

Quatre matchs officiels, zéro victoire. Pas d’inquiétude?

Non, nous n’avons jamais vraiment été au complet. Mais il faut absolument gagner les deux prochains, contre Tontelange et Habay-la-Vieille. Se faire sortir de la Coupe dès les poules, cela ferait mauvais genre.

Durant le mercato, certains bruits vous disaient sur le départ. Info ou intox?

J’avoue que j’ai un peu hésité. J’avais quelques propositions en Belgique et au Grand-Duché. Romain Ollé-Nicole, avec qui j’ai joué à Rumelange, voulait que je revienne à Messancy. On s’apprécie, il connaît le foot, je travaille à 1 km du stade (NDLR, au centre commercial McArthurGlen)… Cela méritait réflexion. Habay-la-Neuve est venu aux nouvelles également, mais j’avais annoncé la veille à Freylange que je restais. Je suis un homme de parole. Le challenge aurait vraiment pu me tenter. Rejouer en nationale sous la conduite de Samuel Petit, que j’ai connu à Virton, cela m’aurait bien plu. Mais je ne regrette pas d’être resté. On a une équipe ambitieuse, j’ai une bonne relation avec le coach, l’ambiance est bonne, il n’y a vraiment pas de quoi pleurer. Je suis aussi resté pour Alex (Vitali), que j’ai fait venir ici.