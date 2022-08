«Hibou», le Rochois, joue aussi pour ses amis disparus

Mais pourHibou, le plus important n’est pas là. Evoluer sur ces terrains a une résonance tout autre dans son esprit. " J’ai fait du tennis quelques années lorsque j’étais jeune, puis je me suis rapidement tourné vers le football, précise-t-il.Avant de revenir à mes premiers amours il y a quelques années. Ce sont des membres du comité local qui m’ont donné l’envie de revenir et de retrouver cette ambiance unique et propre au milieu du tennis. Mais voilà, la vie nous a réservé quelques très mauvaises surprises. Quand je parlais des membres du comité, je pensais à Hugues et Arnaud Lapagne qui étaient très actifs, mais ils nous ont malheureusement quitté tous les deux. C’était compliqué de continuer à jouer et à se motiver dans ces conditions-là. À ce moment-là, j’ai eu l’occasion de jouer avec mon ami Michaël Englebert et là encore, la vie nous a donné une fameuse claque lorsqu’il est décédé à son tour. Le club n’a vraiment pas été épargné ces dernières années et ça été compliqué pour tout le monde de vivre trois départs de personnes aussi appréciées."

Il a songé à arrêter

Johann Muller a d’ailleurs songé à remiser sa raquette, mais une fois de plus, les bons mots au bon moment lui ont fait changer d’avis."J’étais en effet à deux doigts de tout arrêter puis Serge Étienne m’a parlé, il a eu un discours positif et je peux dire aujourd’hui que c’est lui qui m’a remis le pied à l’étrier et rendu cette envie, précise Hibou.Et cela s’est traduit par la constitution d’une équipe d’Interclubs où règne une excellente ambiance ainsi que l’envie de parcourir les environs proches pour disputer quelques tournois. Tant en simple qu’en doubles. Mon prochain tournoi étant celui de Lavacherie."

Le tout avec, à chaque fois, une petite pensée pour ses amis partis bien trop tôt…