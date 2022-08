Fred Veny, roi de la poussière à Hives (photos)

Il ne les compte plus, ses victoires dans son jardin de Hives. Et lorsque vous lui posez la question, il se met à se plonger dans sa mémoire. "Il", c’est "Fred" Veny."Cela fait 16 ans que je roule. Ici, à Hives, j’ai gagné trois fois en division 3, trois fois en division 2 et, je pense, six fois en division 1."