Après une panne de sel, De Lie au Franco-Belge demain

"Pendant l’essentiel de la course, j’avais pourtant de bonnes jambes,dit-il.Pour preuve, à un moment donné, je suis sorti seul en contre pour revenir sur les premiers. Par la suite, je suis d’ailleurs resté longtemps avec ce groupe."

Pas les bons bidons

Comment dès lors expliquer cette panne dans le final?"Parce que je n’ai pas reçu les bons bidons, explique Arnaud.Je n’ai pas reçu celui contenant du sel. Sous cette chaleur accablante, ça s’est payé cash."

Pas question toutefois de s’appesantir sur cet échec, d’autant que la victoire est revenue à son coéquipier Victor Campenaerts et que demain, déjà, sonnera l’heure de la revanche avec le Circuit franco-belge, entre Tournai et La Louvière. L’an dernier, Fabio Jakobsen y a fait parler sa pointe de vitesse, mais le nouveau tracé (175 km) s’avère bien plus compliqué avec 17 bosses dont une de 400 m à 8% à 3 km du but.

En plus du vainqueur sortant, Arnaud De Lie devra se méfier des Germay, Coquard, Van Avermaet, Vanmarcke, De Bondt, voire Kristoff et Nizzolo.

Notez que la RTBF retransmet la course sur Tipik dès 15h15 et qu’Arnaud De Lie sera également en selle dimanche à la Polynormande.