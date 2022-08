Yannick Vandenbulcke doit renoncer

Outre les bonnes dispositions actuelles de Gauthier Martin, on notera, cette semaine, que Louis Herman et Louis Van Herck ont rencontré le même joueur classé n° 17 en Belgique et 650emondial il y a encore un an. Si Van Herck a réalisé une belle perf’en l’évinçant à Mol, Louis Herman s’est incliné en trois sets à Visé. Le même Herman a pris sa revanche en double à Saint-Mard où, associé à Ugo Jacquet, il a gagné le tournoi en se défaisant de la paire Louis Van Herck – Nathan Saint-Guillain en finale.