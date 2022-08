Un penalty raté et une carte rouge qui n’ont rien changé

Fin de parcours pour les Durbuysiens, qui se sont logiquement inclinés ce dimanche face à une équipe qui évolue un échelon plus haut (D2) et qui est dirigée par Geert Emmerechts, ancien défenseur de l’Antwerp et ex-adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht. Les Anversois se sont même permis le luxe de rater un penalty à 0-0. Ils ont fait le break à l’heure de jeu et l’exclusion de Swennen à la 73’ n’aura pas permis à Durbuy de revenir dans la partie. L’équipe d’Issa Rajabou devra donc attendre le 28 août pour disputer son prochain match officiel. La première journée de championnat la conduira à Aywaille.