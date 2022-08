Trois arrivées et un retour à Virton

Si ce n’est quelques départs en vue de le dégraisser un peu, l’effectif virtonais ne devrait plus être modifié avant la reprise du championnat, vendredi face au RWDM. Les recruteurs du matricule 200 viennent en effet de conclure trois arrivées ce lundi. Ou plutôt trois arrivées et un retour puisque le défenseur William Remy, qui avait rejoint le Faubourg en janvier dernier et semblait en partance pour d’autres cieux, a finalement trouvé un accord avec les dirigeants et prolonge pour une campagne supplémentaire.