Solides, ces Habaysiens

Après la pause, les joueurs locaux haussent un peu le ton pour tenter de bousculer des Gaumais plein d’ardeur. En plus, ils profitent rapidement de l’exclusion de Serwy à la suite d’un tacle assassin sur Biscotti. En surnombre, les visités se rapprochent de l’ouverture du score. Scevenels, par deux fois, passe près de l’objectif. Dejoie, de la tête, inquiète aussi le dernier rempart visiteur."Cassez le rythme du match",s’époumone alors Samuel Petit, le coach habaysien. Ses ouailles ne désarment pas et sont prêtes à saisir la moindre opportunité pour marquer un petit but. Mais immanquablement, la partie se dirige vers les tirs au but, même si une tête de Dejoie, dans les arrêts de jeu, aurait pu donner une victoire sur le fil aux Verts.

Au petit jeu des tirs au but, les Warnantois ont dû s’incliner dès le début de la deuxième série où Dago rencontrait la latte. Cette qualification sur la pelouse d’une équipe de D2, en jouant plus d’une demi-heure à dix et en gardant le zéro, laisse supposer que cet Habay est déjà bien en place. Confirmation attendue le week-end prochain à Ypres, face au KVK Westhoek, une D2 flandrienne qui a terminé 13e du dernier championnat.

WARNANT: Bizimana, Piette, Dejoie, Scevenels (61’, Biatour), Biscotti, Miézal (61’, Dago), Timmermans, Mavuba, Crespin, Mabanza (61’, Ganiji), Fransolet (76’, Aharrh),

HABAY – LA – NEUVE: Bartholomé, Poncelet, Vialette, Déom (68’, Herman), Serwy, Gillet, Grevisse, Léonard (60’, Ansion), Molinari, Jacob (46’, Copette), Toussaint (76’, Molnar).

Arbitre: Massimiliano Ledda.

Cartes jaunes: Dejoie, Fransolet, Biatour, Ganiji; Copette.

Carte rouge: Sewy (53’).

Tirs au but:Biatour (1-0), Copette (1-1), Biscotti (2-1), Herman (2-2, Crespin (3-2), Molnar (3-3), Timmermans (4-3), Molinari (4-4), Ganiji (5-4), Gillet (5-5), Dago (5-5), Grevisse (5-6).