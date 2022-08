Ruben Droehnle, le premier renfort

Blessé le 12 décembre, face au Lierse, après avoir été l’un des Virtonais les plus performants du premier tour, opéré le 28 du même mois, le défenseur français, âgé de 24 ans, n’a plus disputé le moindre match de compétition depuis lors. Et si Christian Bracconi, par prudence, ne le lancera sans doute pas dans la bagarre face au RWDM, on ne serait pas étonné qu’il apparaisse lors de la rencontre suivante, en Coupe de Belgique, histoire de prendre du rythme.

En attendant, l’ancien joueur du LOSC a rassuré vendredi, lors de l’opposition interne qui mettait en lice l’ensemble du noyau virtonais. Et même étonné par son niveau après une aussi longue indisponibilité. Relances propres, souvent verticales, transversales bien assurées, vista, le Strasbourgeois était parfaitement dans le coup. Et sur le plan défensif, rien que l’intervention extérieur du pied qu’il a réussie pour enrayer un dribble de Souleymane Anne valait le coup d’œil.

Strasbourg et Cap-Breton

"Toute ma rééducation s’est parfaitement déroulée,confiait-il après la partie.J’ai repris la course fin mars. Outre le travail effectué à Strasbourg, où j’ai pu me ressourcer en famille, j’ai aussi passé deux fois trois semaines au centre de revalidation de Cap-Breton, début avril et en juin. C’était un peu le cas en début de préparation, et c’est pourquoi j’ai pris le temps avant de rejouer, mais désormais, je ne ressens plus la moindre appréhension. Il faut dire que c’était ma toute première véritable blessure. Je n’ai jamais rien subi auparavant, même pas une déchirure ou une entorse."

Gageons dès lors qu’il ne subira plus un même coup d’arrêt durant une campagne qu’il entrevoit avec beaucoup d’optimisme."La base est bien plus solide que l’an dernier,enchaîne-t-il.De bons renforts sont arrivés, je pense que nous sommes prêts, même s’il faudra attendre la visite du RWDM ce vendredi pour mieux nous jauger.Mais je suis persuadé qu’on a les moyens de faire quelque chose de bien. Personnellement, j’espère repartir sur les mêmes bases que l’an passé."

Il apprécie le style Bracconi

Serein et confiant, Ruben Droehnle assure qu’il n’a pas été perturbé par les bruits de couloir qui laissaient croire à une possible reprise du club."On en parlait très peu,confirme-t-il.Nous étions focus sur la préparation et la construction progressive du noyau nous rassurait."

L’arrière central de l’Excelsior se réjouit aussi de travailler depuis la reprise sous les ordres de Christian Bracconi."J’apprécie beaucoup sa façon de faire,conclut-il.Il est proche des joueurs, il met bien les choses en place, les points sur les i quand ça s’impose et il a un projet clair, une philosophie de jeu qui change de la précédente et qui nous convient parfaitement. Laquelle? Je n’en dis pas plus, on ne va pas révéler tous nos plans de bataille. Je vous laisserai découvrir cela vendredi…"