Buts:Wilms (1-0, 47e), Sawaneh (2-0, 56e), Van Den Bogerd (3-0, 68e), Cornet (3-1, 78e).

Cartes jaunes:Van Hove, Cornet, Sbaa, Alex Eren.

City Pirates Antwerpen:Verbist, Cloetens, Touré, Van Cauwenberg, Van Den Bogerd, Van Hove, Saillart (61e, Van Den Abeele), Sawaneh (75e, Kamara), Somers, Wilms (84e, Alex Eren), Ubochioma Kenneth (45e, Pedro Vumi).

Rochefort:Lentz, Rémy, Ouedraogo, Said, Uhia (78e, Lambert), Burton, Cornet, Sbaa (71e, Senga), Monmart (71e, Étienne), Akwasi (88e, Leleu), Lazitch.

La coupe de Belgique est terminée pour les Rochefortois, qui auront fait jeu égal avec les City Pirates d’Anvers pendant une mi-temps. Le score se débloquait immédiatement après le retour des vestiaires, en faveur des Anversois sur une contre-attaque (1-0). Rochefort commettait ensuite quelques erreurs individuelles sanctionnées dans la foulée (2-0, 3-0). " L'efficacité et la maturité de l’équipe adverse ont fait la différence. Ils sont une division au-dessus de nous. Les erreurs que nous commettons, eux, ne les commettent pas, constate Jeffrey Rentmeister.On ressent la différence de niveau dans le score mais, sur le terrain, il n’y en avait pas." Cornet a réduit le score sur penalty alors que Lambert et Étienne ont débuté sur le banc au contraire de Remy et Cornet