Le Stabulois José Balon a bouclé sa millième allures libres

"J’ai disputé ma première course le 26 mai 1996 à Villers-devant-Orval,se souvient le sexagénaire.Il y a eu 1024 courses depuis lors, je n’en ai raté que 24, en raison de fêtes de famille, d’un accident de voiture ou d’une paralysie faciale. Je ne pars jamais en vacances. Mon épouse préfère sa maison. Et je n’ai jamais dû travailler le dimanche, jour des allures libres. Je suis retraité depuis sept ans. J’étais contremaître chez Ferrero. L’entreprise était fermée le dimanche."

317, série en cours

José n’a, en outre, plus commis une infidélité au challenge depuis 8 saisons, tenant compte de celle en cours."J’ai pris part aux 317 dernières courses, précise-t-il.Cela aurait même été 604 depuis le 9 juillet 2006, si je ne m’étais aligné deux fois aux 20 km de Bruxelles, un peu par obligation professionnelle avec une équipe de Ferrero. J’ai fait toutes les courses du challenge, le plus souvent 42, à 18 reprises."

José Balon a couru 549 fois le 5 km (soit 3184 km) et 451 fois le 10 km (5037)."J’ai aussi plusieurs fois participé aux deux challenges la même année,enchaîne-t-il.Mais le règlement ne le permet plus. Cette année, j’ai à chaque fois fait le 5 km. Victime d’une thrombose au mollet pendant le Covid, je risque une embolie pulmonaire si j’en fais trop. Je porte aussi des bas de contension. Je me sens plus en sécurité. Dans mon malheur, j’ai eu de la chance qu’il n’y avait pas d’allure libre à ce moment-là.Auparavant, il m’arrivait de disputer une soixantaine de courses par an, avec les allures libres hors challenge programmées le vendredi."

S’il est devenu addict à ce point, c’est notammentà cause de ses fils."En 1996, Il y avait une allure libre dans notre village, Etalle,explique José Balon.Ludovic et Arnaud s’y sont inscrits. C’était leur première course. Cela leur a plu, et je les ai conduits à d’autres courses. Un bon mois plus tard, j’y ai participé à mon tour. J’ai longtemps joué au football à Etalle. J’avais arrêté peu de temps avant, suite à une blessure. J’avais donc le temps. J’ai mordu immédiatement. Il règne une convivialité et une ambiance incroyables sur ce challenge. Tout le monde est sur un pied d’égalité et encourage les autres."

José Balon, qui règne le plus souvent en vétérans 3 (60-69 ans), entend évidemment continuer à affoler les statistiques."Tant que la santé me le permettra, je courrai",conclut-il.