Le spécialiste des gardiens de but était à Bertrix ce samedi

Pour Thierry Barnerat, il faut réfléchir à l’approche du poste de gardien de but dans sa globalité. "Nous sommes dans un jeu avec onze personnes et il faut réfléchir sur cette complexité. Le gardien est le onzième joueur maintenant? Oui, par le jeu au pied, mais pas seulement, souffle l’intéressé. Tactiquement et défensivement, il est important qu’un gardien soit complice avec son équipe. Tout un travail est à faire. L’entraîneur principal doit se dire qu’il peut analyser son gardien d’un point de vue tactique. On ne dit pas que l’entraîneur principal doit faire effectuer le bon geste technique à son gardien. Mais tactiquement, il a un rôle à jouer."

Et quand on fait remarquer à Thierry Barnerat que certains coaches présents dans l’assemblée n’ont jamais occupé le poste de gardien de but et n’ont pas la chance d’avoir un staff complet à leurs côtés, l’homme répond "qu’il n’y a pas besoin d’avoir été gardien pour parler de l’aspect tactique. Le football, c’est une notion d’espace, de temps et de rythme. Le gardien doit toujours être intégré dans le jeu. Et un bon entraîneur doit être capable de corriger son gardien tactiquement. Qu’est-ce qu’un bon gardien en 2022? Thibault Courtois. C’est le gardien qui a été le plus performant la saison dernière. Et de loin. Les autres gardiens belges? Je vous avoue que je ne les connais pas trop."