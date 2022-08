Des Novillois résistants

Vaux-Noville a vendu chèrement sa peau contre une équipe qui évolue deux échelons plus haut. Waremme, supérieur sur le plan technique, s’est heurté à des Novillois qui a répondu par un engagement de tous les instants. Les Liégeois commencent pourtant sur les chapeaux de roue en se créant quatre belles occasions en un quart d’heure. Mais il faut patienter jusqu’à la demi-heure pour que Waremme débloque le marquoir. Laruelle, à la limite du hors-jeu, glisse à Julin qui, face au but vide, contrôle le ballon avant de faire trembler les filets (1-0). On pense que Waremme a fait le plus dur, mais il n’en est rien. Sur un corner de Sagna, la tête de Niang passe juste. À la reprise, Dichiara perd le cuir et permet à Niang de glisser le cuir entre les jambes du portier (1-1). Vaux-Noville, avec un bloc bas bien en place, résiste et il faut finalement attendre la 73e minute pour que Boseko crucifie Wauthy d’un tir croisé à ras de terre (2-1). Les Novillois sortent de la compétition la tête haute. "Avec cinq absents, nous avons dû jouer avec nos armes,commentait Pascal Jacquemin après la rencontre. Grâce à notre bloc bas, nous avons fait douter Waremme jusqu’au bout. Cependant, après 20 minutes, ils pouvaient aussi mener 4-0. Mais je suis content de mon groupe la cohésion est très bonne."