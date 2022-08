Série A:Nothomb A (9/9), est qualifié. Avec 7 unités et +4 de goal-average, Saint-Mard l’est à 99,9%. Il validera son ticket pour le tour suivant dès ce soir si Arlon et Ethe ne partagent pas.

Série B:Chaumont et Bastogne (9/9) sont qualifiés. Ochamps le sera également s’il prend au moins un point contre Sainte-Ode jeudi.

Série C:Assenois (7/9) passe. Il sera imité par Longlier dès ce soir s’il prend au moins un point à Neuvillers.

Série D: Messancy (9/9) a son billet pour les seizièmes. Derrière, tout reste à jouer.

Série E:Oppagne (7/9) et Gouvy B (7/9) sont qualifiés. Houffalize (6/9) également, puisque son goal-average le met largement à l’abri (+8).

Série F:Nassogne (7/9) est certain de se qualifier. Le vainqueur de Sart – Vaux-Noville (ce soir) aussi.

Série G:Gouvy a tout gagné, il est qualifié. La Roche (7/9) est également certain également de finir dans les quatre premiers. Roy A est en ballottage très favorable, puisqu’il se qualifiera s’il prend au moins un point contre Saint-Hubert ou si Melreux s’incline à Gouvy.

Coupe P3

Série H:Libramont B et Halanzy (9/9) passent. Étalle, Sibret et Marbehan se disputeront les deux derniers tickets.

Série I:Ethe B (9/9) est qualifié. Bouillon A, Waltzing, Saint-Pierre et Messancy B se disputeront les trois autres tickets.

Série J:Vaux-sur-Sûre et Nothomb B (9/9) accèdent au tour suivant. Sainte-Cécile fera un grand pas vers les seizièmes ce soir en cas de victoire contre Sainte-Marie-Wideumont.

Série K:avec sept points et un goal-average de +7, Ochamps B verra les seizièmes. Bras aussi, s’il prend au moins un point ce soir à Petitvoir. Et s’il y a un vainqueur ce mardi dans le duel entre Carlsbourg et Namoussart, Sainte-Marie-sur-Semois sera quasiment à l’abri, lui aussi.

Série L:quatre équipes comptent le maximum de points (Villers/Orval, Habay-la-N. B, Bertrix et Muno), mais Athus (7/9) peut encore en éjecter l’une d’entre elles. Ce ne sera probablement pas Habay B, qui affronte Neuvillers B (0/9 et 17 buts encaissés) au dernier match.

Série M:ça passe pour Givry B (9/9). Bomal, qui recevra Halthier B dimanche, l’imitera très certainement.

Série N:Heyd, Rendeux (9/9) et Odeigne (6/9) sortiront de la poule. Mormont B, Vaux-Noville B et Bande se disputeront le dernier ticket.

Série O:Tellin et Salm (9/9) joueront les seizièmes. Derrière, tout reste ouvert.