À dix et avec un seul remplaçant…

Il aurait fallu un très grand Freylange pour sortir Rebecq, une ambitieuse écurie de D2. Mais les conditions n’étaient clairement pas réunies, chez les Mauves, pour créer l’exploit. Privés de sept joueurs, dont plusieurs cadres (Huberty, Ndiaye, Paquet et Gengler notamment), les Sudistes se sont déplacés à douze, avec un deuxième gardien pour unique remplaçant. Autant dire que les choses étaient déjà mal engagées au coup d’envoi. Et les chances de qualification freylangeoises ont carrément été réduites à néant au quart d’heure, quand Mendes a été renvoyé au vestiaire après avoir commis une faute en position de dernier homme. Camargo remuait le couteau dans la plaie en convertissant le penalty. « Dommage, cette action qui part d’un 6 m en notre faveur, regrettait Alain Gilles. Elle plombe un peu le match, pour nous comme pour eux. À partir de là, on savait que la partie allait se résumer à de l’attaque-défense. » Rebecq fera le break avant la pause, puis corsera l’addition après celle-ci. « Les joueurs de Rebecq se sont fait allumer par leur coach à la pause, donc on ne devait pas être si mauvais, sourit Alain Gilles. À dix pendant 75 minutes et avec seulement douze joueurs sur la feuille, on a fait ce qu’on a pu. C’était un match intéressant malgré tout, j’ai pu voir le comportement de mes joueurs dans une rencontre où ils ont dû beaucoup courir derrière le ballon. » M. Pn.