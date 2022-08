Une simple histoire de centimètres

Prenez la rencontre de ce dimanche, entre Marloie et Hasselt. Ce sont les Limbourgeois qui ont décroché leur billet pour le troisième tour de la Coupe de Belgique. Étaient-ils plus forts techniquement, tactiquement ou physiquement que leur adversaire? Ils ne l’ont pas montré. Leur victoire ne tient, finalement, qu’à une histoire de centimètres.

Un penalty évitable, une latte presque rentrante

L’unique but de la partie, Hasselt l’a planté à la 20’ sur penalty. La faute de Luka Micha sur Ofori, complètement excentré, était à la fois inutile et indiscutable. Mais à cinq centimètres près, on parlait d’un simple coup franc, et Hasselt n’aurait probablement pas ouvert le score.

64 minutes plus tard, Mohimont s’infiltre et écarte vers Delvaux, qui adresse un centre parfait au petit rectangle. Dessart surgit, mais sa reprise heurte le bas de la transversale et rebondit juste devant la ligne. Si le ballon avait touché la barre un centimètre plus bas, on parlerait aujourd’hui de "latte rentrante", et Marloie aurait donc marqué. Voilà à quoi tient parfois un succès.

Très sportivement, le coach limbourgeois Wim Hayen reconnaissait après la rencontre que son équipe avait eu le petit brin de réussite nécessaire pour arracher sa qualification."Mon équipe a été forte mentalement, et elle a eu un peu de chance quand il le fallait,analysait-il.Il y a cette transversale à l’heure de jeu, puis l’arrêt décisif de mon gardien(NDLR, face à Dessart à nouveau)à dix minutes du terme. Nous avons souffert, mais je m’y attendais. En semaine, nous sommes allés gagner à Thes Sport, chez une équipe de N1, en amical. Mais les conditions de jeu étaient totalement différentes ce dimanche. Nous avons l’habitude de jouer sur synthétique, et sur ce terrain très sec, ce n’était pas vraiment le même football."

«Plus fort que le Givry de l’an passé»

Vous l’avez compris, Marloie n’a pas à rougir de sa prestation face à une formation qui évolue un échelon plus haut (D2 VFV)."Sans connaître les équipes, un spectateur neutre n’aurait probablement pas pu dire qui évolue en D3 et qui évolue en D2,avançait la nouvelle recrue famennoise Florent Devresse.C’est dommage de se faire sortir par une équipe qui ne m’a pas semblé plus forte que nous, mais on n’en fera pas une maladie. Ce n’était qu’un match de préparation, pour nous. Et je pense qu’on peut être satisfait de ce qu’on a montré. Le Marloie de ce dimanche me semble plus fort que le Givry que j’ai connu l’an passé."

De toute évidence, l’ancien Canari n’a rien perdu de son tempérament et de son volume de jeu durant l’entre-saison. S’il a dû rendre les armes à la 70’, souffrant des ischios, il a, avant cela, multiplié les courses, tantôt pour initier le pressing, tantôt pour amener le danger dans la surface. Il a d’ailleurs bien failli égaliser sur corner.

Un autre garçon a montré qu’il avait déjà des fourmis dans les jambes: Julien Dessart. Celui qui a passé l’essentiel du deuxième tour à l’infirmerie, la saison passée, retrouve tout doucement ses sensations. Bien plus remuant que Mayanga de l’autre côté, même s’il a manqué de lucidité par moments, il a plus d’une fois mis le feu dans la défense de Hasselt. Avec sa vitesse et sa technique en mouvement, il fait partie de ces joueurs qui donnent envie aux spectateurs de venir au stade.

Comme Édouard Dehon d’ailleurs, dans un tout autre registre. Le Cinacien reste toujours aussi précieux, tant dans la récupération du ballon que dans la construction.

Marloie devra désormais attendre le 27 août pour disputer un nouveau match à enjeu. Ce sera en ouverture du championnat, à la maison, face à Sprimont.

MARLOIE:Jaa; Gaziaux (76’, Hébette), Collard, Martinet (46’, Paquay), Micha; Devresse (70’, Letêcheur), Dehon, Mohimont; Mayanga (61’, Delvaux), Jacquemart, Dessart.

HASSELT:Ghijsens, Dassen, Mombaerts, Etien, Ofori, Lenaerts (90’, Lambrecks), Maus (53’, Huygen), Tanriver, Maes, Leao, Brants (61’, Morgan).

Arbitre:L. Ledda. Assistance:150.

Cartes jaunes:Tanriver, Leao, Collard, Dessart, Micha, Jacquemart.

Buts:Maus (20’, 0-1 sur pen.)

20’,Micha balaye Ofori dans la surface de réparation: penalty. Jaa choisit le bon côté, mais ne peut stopper l’envoi de Maus (0-1).