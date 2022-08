Mormont passe par le chas de l'aiguille grâce au tout jeune papa Pierre Marchal

" Ce n’était pas pour le travail en lui-même que j’ai ajouté quelques minutes de travail, mais pour la symbolique. S’ils ne veulent pas écouter ce qu’on leur dit ou qu’ils n’ont pas la mentalité adéquate, je peux les ennuyer davantage,explique le T1 des Orangés.j’accepte qu’on soit en méforme, mais pas d’entendre des réflexions comme cela a été le cas ou de ne pas respecter des consignes assez simples. La mentalité n’était pas bonne chez un trop grand nombre de joueurs. Le club, le blason sont plus importants que tout le reste." Si les Mormontois ont gagné le droit de défier Hoogstraten, écurie de D1 nationale au tour suivant, ils ne méritaient pas de battre cette valeureuse, mais assez faiblarde formation flandrienne. Ils n’ont été dangereux qu’une fois en première période, avec un raté de Michel, aligné en pointe. La bourde de Marthoz a ensuite permis au Sparta de passer devant. Mormont était très brouillon offensivement, ne trouvant pas la faille. Et les changements opérés à la pause, Boumediene et Hansoulle à la place de Renard et Axel Keysers, n’ont pas apporté le sang frais espéré.

Un heureux coup du sort, une main dans le rectangle flandrien, a permis à Amrous d’égaliser. Et bien que réduit à dix après la stupide exclusion de Boumediene (un premier carton pour une faute inutile, un deuxième pour rouspétance), Mormont s’en sort dans les arrêts de jeu via le jeune papa Pierre Marchal, bénéficiant d’une erreur d’appréciation du corps arbitral qui aurait dû accorder une rentrée à Heestert, mais que Mormont a rapidement joué pour prendre la défense flandrienne en défaut. Bref, seule la qualification est à retenir du côté des joueurs alors que Philippe Medery aura déjà, lui, pu tirer pas mal d’enseignements à trois semaines du coup d’envoi du championnat. Et certains éléments ont du souci à se faire, surtout que Crèvecœur, Godelaine et Pirson sont de retour.

MORMONT : Marthoz, D. Keysers, Lambert (66’, Thiry), Lecerf, Dardenne, Michel, Lo Monte, Amrous, Renard (46’, Hansoulle), A. Keysers (46’, Boumediene), Lomma (66’, Marchal)

HEESTERT : Lammertyn, Ponjaert, Yavtali (86’, Sandra), Duthoo, D’Haene (88’, Labbe), Asamoah, Soumillon, Van Wassenohove, Trybou, Van Elslander (64’, Bert), Vervaeke.

Arbitre:A. Jacoby; Assistance: 60.

Cartes jaunes : Lambert, Yavtali, Trybou, Sandra, Van Elslander.

Carte rouge : Boumediene (2CJ, 79’).

Buts : Ponjaert (56’, 0-1), Amrous sur pen. (74’, 1-1), Marchal (90+2’, 2-1).

56’, Marthoz se loupe dans une sortie et prend la balle hors du rectangle. Sur le coup franc, Ponjaert envoie une lourde frappe que le portier ne peut stopper (0-1).

74’, main d’un défenseur flamand dans le rectangle, Amrous donne le penalty qui est touché par Lammertyn, mais finit au fond (1-1).

90+2’,alors qu’une rentrée aurait dû être donnée à Heestert, elle est jouée par Mormont dans le dos de la défense, le ballon arrive ensuite à Marchal qui conclut de près (2-1).