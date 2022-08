Longlier n’a craqué qu’aux tirs au but à Diegem (D2)

Longlier est passé tout près de l’exploit chez les pensionnaires de D2 amateurs. Les hommes de Damien Tucci, parfaitement organisés et courageux à l’extrême, ont certes cédé les rênes de la rencontre à leurs hôtes, mais n’ont concédé que deux véritables occasions, dont un tir sur la barre. Sans quelques valeurs sûres comme Brault, Cravatte ou Evrard, les Ardennais auraient même pu créer l’exploit si le jeune Roman (16 ans et demi), auteur d’une belle prestation sur le flanc d’envoi, n’avait manqué sa tête plongeante à cinq minutes du terme. Après 90 minutes indécises, il a donc fallu recourir aux tirs au but et à ce petit jeu, tandis que les Bruxellois ajustaient cinq frappes imparables, Veriter, pourtant en verve ces derniers temps, manquait la première tentative des Longolards. « On peut être satisfait de notre match, notamment sur le plan défensif, commente Damien Tucci. Mais nos joueurs méritaient d’être récompensés pour ce qu’ils ont produit face à une équipe évoluant deux échelons plus haut. »