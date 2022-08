Pour une fois, Alain Gilles pourra jouer devant sa famille

Et pourtant, au départ, Alain Gilles n’avait pas remarqué que le deuxième tour lui réservait un déplacement sur ses terres."C’est mon beau-frère, qui est le CQ de Rebecq, qui m’a envoyé un message en me disant de gagner le premier tour,glisse Alain Gilles.Sportivement, ce sera évidemment compliqué. Rebecq est une équipe qui veut jouer la première partie de tableau en D2. Par rapport à nos sorties précédentes, cela risque d’être différent. Ce dimanche, je suppose que nous n’aurons pas beaucoup le ballon, ce sera l’occasion de travailler dans un match pareil."

Si Freylange est souvent considéré comme le futur grand favori de P1, Alain Gilles reste prudent."Ceux qui disent cela n’ont pas vu les transferts effectués par les autres clubs de la série. Oppagne a su garder les frères Jadot et dispose de gars qui ont l’expérience de la D3. Gouvy semble déjà bien en jambes. Longlier et Arlon seront toujours là, même si les Arlonais ont perdu Macalli. Et personne ne parle d’Ethe, mais le onze de base gaumais, c’est du lourd."

Avec une reprise à la mi-juillet, Freylange fait partie des clubs qui ont commencé leur préparation le plus tardivement. "Mais les gars ont terminé la saison assez tard puisque nous avons encore joué en Coupe début juin, remarque Alain Gilles.Je voulais vraiment marquer une vraie coupure, mais les joueurs avaient quand même un programme à respecter pour garder la forme. La préparation se passe bien, le Covid s’est invité dans nos rangs, mais nous faisons avec."

Après deux partages, face à Florenville et Aubange, et une victoire aux tirs au but à Ster, Freylange ne réalise pas un début de préparation rêvé."Le principal, c’est d’être prêt pour le 28 août et le début de championnat, juge Alain Gilles.Nous nous cherchons encore un peu, mais c’est tout à fait normal, il faut intégrer huit à neuf nouveaux joueurs dans le groupe, cela ne se fait pas en un claquement de doigt. A Florenville, il s’agissait de notre premier match ensemble et nous sommes tombés face à une belle équipe. J’ai déjà vu une évolution à Ster."