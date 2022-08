Lecerf calife à la place du calife? Pas tout de suite

Ce qu’il a récolté comme infos sur le prochain adversaire du Racing, le Sparta Heestert?"Pas grand-chose.Je sais juste que cette équipe évolue en mauve et blanc et qu’elle évolue en P1 en Flandre occidentale."Les Flandriens, qui se sont imposés 7-0 au premier tour contre une équipe de P3, n’ont terminé que dixièmes du dernier championnat. Ce qui laisse supposer que Mormont a de bonnes chances d’accueillir Hoogstraten (N1) au troisième tour, s’il joue à son meilleur niveau. Mais les Orangés ne doivent pas s’attendre à affronter une équipe d’enfants de chœur: avec 63 cartes jaunes et 4 cartes rouges, Heestert est l’équipe qui a été la plus sanctionnée dans son championnat la saison dernière. Mais il en faut évidemment bien plus pour faire peur à un Antoine Lecerf qui, à lui seul, a croqué 15 biscottes en 25 apparitions. Le milieu mormontois s’attend néanmoins à rencontrer un adversaire plus consistant qu’au premier tour."Contre Sart, on menait 2-0 après neuf minutes, donc le match a été trop vite plié,dit-il.On n’a pas été vraiment mis en difficulté. Je pense qu’on va passer un test un peu plus consistant dimanche. Mais sur base de ce que je vois depuis le début de la préparation, je suis confiant pour la saison. On a certes perdu 3-0 à Visé, mais on a rivalisé avec Hamoir, une valeur sûre de D2 (3-3)."

Le départ de Nicolas Prévot est-il déjà oublié?"Non, bien sûr,répond Antoine Lecerf.Nicolas, on pouvait le faire jouer partout sur le terrain. Devant, derrière, dans le milieu, il faisait le job. Les footballeurs aussi complets que lui sont rares. Mais c’est surtout dans le vestiaire que son absence se fait sentir. On peut difficilement remplacer un garçon pareil, après autant d’années au club. Je trouve cependant que notre casting est assez prometteur. Mormont a rarement eu une équipe aussi complète que cette année."

Keysers, une valeur sûre

Parmi les nouveaux, David Keysers s’impose aux yeux d’Antoine Lecerf comme la recrue phare du mercato mormontois."Il a déjà le rythme de la D3 puisqu’il vient de Sprimont,observe-t-il.C’est une valeur sûre. En plus, il est assez polyvalent.Lomma? C’est un vrai n° 10, très bon techniquement. Il a du foot plein les pieds. Il doit simplement retrouver le rythme de la nationale."Et pour cause, le garçon, formé à Genk, évoluait en P2 à Verviers la saison dernière."On va tenter de le relancer, c’est un pari,reprend Antoine Lecerf.Des garçons comme Lambert, Renard ou Axel Keysers montrent de belles choses également. Et Noah Thiry, qui débarque de P3(Petit-Han) , aura certainement du temps de jeu également. Pour son premier match, il s’est retrouvé face à Jonathan Legear (Visé), et il n’a pas été ridicule. Il a une belle marge de progression. Je pense qu’on peut réaliser un bon championnat dans une série qui s’annonce ouverte. Rochefort sera l’ogre de la D3B, Raeren et Richelle figurent parmi les outsiders, et Aywaille dit qu’il veut viser le titre. Mais derrière, les places seront chères."